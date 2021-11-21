مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بلا رحمة في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

ضرب مانشستر سيتي ضيفه إيفرتون بلا رحمة، وألحق به هزيمة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا سعى لتسجيل هدف مبكر لقتل معنويات الفريق الضيف، لكنه اضطر للانتظار حتى الرمق الأخير من الفترة الأولى لفض عذرية الشباك.

وتحصل السيتي على ركلة جزاء لمصلحة رحيم ستيرلينج لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة اللقطة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار”، لكن ذلك لم يؤثر على معنويات صاحب الأرض الذي تقدم بهدف عبر رحيم من صناعة مميزة من جواو كانسيلو عند حدود الدقيقة 44.

وعقب الاستراحة، جدد السماوي سعيه لتأمين الانتصار بهدف ثان، وكان له ما أراد بهدف من تسديدة صاروخية بتوقيع رودري عند الدقيقة 55، قبل أن يحسم زميله بيرناردو سيلفا الأمور بهدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق فقط.

ورفع السيتي نقاطه بهذا الفوز للرقم 26 في وصافة جدول الترتيب خلف تشيلسي المتصدر بثلاث نقاط فقط، وبفارق نقطة عن ليفربول المتواجد في المركز الثالث.