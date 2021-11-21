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أول رد لإنريكي على تدريبه مانشستر يونايتد

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد لإنريكي على تدريبه مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

لم يتأخر المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، في الرد على الأنباء التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي غونار سولشار المقال من منصبه.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية: "هل اليوم هو يوم كذبة إبريل؟"، في إشارة منه إلى استحالة تدريبه مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بعد قيادته منتخب إسبانيا لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".

وكان مانشستر يونايتد، أعلن أمس الأحد، إقالة سولشار بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال الموسم، كان آخرها السقوط بنتيجة 1-4 أمام واتفورد السبت الماضي، في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وعين يونايتد، مساعد سولشار السابق، مايكل كاريك، كمدرب مؤقت، بينما رشحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عدة أسماء لتدريب "الشياطين الحمر"، تقدمهم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وإريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي، وبراندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إلى جانب مدرب باريس سان جيرمان السابق،  لوران بلان.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبات على بعد 12 نقطة من المتصدر تشيلسي.

#مانشستر يونايتد #لويس إنريكي #اسبانيا #جونار سولشاير

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