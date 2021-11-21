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جوارديولا: ستيرلينج كان لاعبًا أساسيًا منذ وصولي لـ مانشستر سيتي

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: ستيرلينج كان لاعبًا أساسيًا منذ وصولي لـ مانشستر سيتي



وكالات / سما /

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن رحيم ستيرلينج، جناح السيتيزنز، كان لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق، منذ وصوله إلى إنجلترا.

مانشستر سيتي ضرب ضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد المواجهة عبر “سكاي سبورتس”: “قدمنا إيقاعًا في أسلوب لعبنا، لقد دافعوا جيدًا وبشكل عميق جدًا”.

وأضاف: “بشكل عام، سيطرنا على المباراة، لعبنا المواجهة التي يجب أن نلعبها للتغلب على فريق مثل إيفرتون”.

وعن الهدف الثاني لمانشستر سيتي: “كان رائعًا، التسديدة كانت رائعة، هدف مذهل”.

وتابع: “عندما يأتي فريق واحد فقط للدفاع، سيكون الأمر صعبًا دائمًا، ويجب أن تكون حذرًا، كل شيء سيكون على ما يرام في اللحظة المناسبة، لقد صنعت جودة اللاعبين الفارق”.

وحول هدف رحيم ستيرلينج: “أعرفه جيدًا، منذ وصولي كان لاعبًا أساسيًا بالنسبة لنا، عليه أن يؤدي مثل ما قدمه اليوم، وأنا سعيد من أجله، لقد قام بعمل رائع”.

#مانشستر سيتي #بيب جوارديولا #الدوري الإنجليزي

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