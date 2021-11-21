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معروف: زيادة أعداد عمال غزة في الداخل المحتل موضوع جدي

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: زيادة أعداد عمال غزة في الداخل المحتل موضوع جدي



غزة/سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف اليوم الاثنين أن زيادة أعداد عمال غزة للعمل في الداخل المحتل هو موضوع جدي.

وقال معروف في تصريحات لاذاعة الاقصى المحلية  "الموضوع جدي ولم نقدم على إعلان الرابط لولا وجود حديث حقيقي من قبل الوسطاء عن زيادة أعداد العمال في الداخل المحتل، ونأمل أن نخفف قدر المستطاع من نسب ومعدلات البطالة.

وأضاف " تم التواصل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لنشر رابط التسجيل ليكون قاعدة بيانات، ووُضعت معايير للتسجيل وهي أن يكون الشخص متزوج ويزيد عمره عن 26 عاماً وألا يكون موظفاً وأن يكون حاصلاً على التطعيم، وخلو صحيفة السوابق الجنائية وكل من تنطبق عليه معايير التسجيل يستطيع التسجيل.

وتابع" بعد الانتهاء من حصر البيانات سيتم تزويدها للشؤون المدنية وهي التي ستتابع الأمر واستصدار التصاريح.

#سلامة معروف #عمال غزة #الداخل المحتل

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