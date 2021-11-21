تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

رام الله/سما/

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الإثنين قاتل زوجته في قرية كفر نعمة غرب رام الله بعد ساعات من تنفيذ جريمته طعنًا بالسكين داخل منزلهما.

وأكدت مصادر محلية لـصحيفة ”القدس” دوت كوم أن الشرطة ألقت القبض على الشاب (ع. ع) داخل مغارة بالقرب من منزله في كفر نعمة وكان على ملابسه آثار دماء وهو متهم بقتل زوجته صابرين ياسر خويرة (30 عامًا) طعنا بالسكين داخل منزلهما، فيما اعتدى القاتل على والدته والتي أصيبت برضوض.



وبحسب المصادر، فإن (ع. ع) له سوابق بتعاطي المخدرات واعتقل لدى الأجهزة الأمنية أكثر من مرة كان آخرها قبل فترة وجيزة وكان بينه وبين زوجته مشاكل سابقة واعتداءات عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الشابة صابرين تعمل في مكتب تسوية الأراضي في كفر نعمة ولديها ثلاثة أطفال ذكور وطفلة، أكبرهم تسع سنوات.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطنة في كفر نعمة غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحافي، إنه رود بلاغ من مواطن لشرطة المحافظة حول وفاة مواطنة وإصابة أخرى (75 عامًا) وصفت حالتها بالمتوسطة ونقلت للمجمع الطبي.

وتوجهت النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة ومكافحة المخدرات في شرطة المحافظة لمسرح الجريمة لإجراء الكشف والمعاينة ورفع الأدلة الجنائية، وفق البيان.

وذكر أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جثة المواطنة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية وتم القبض على المشتبه به لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.