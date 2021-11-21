شاهد.. الزعيم والأهلي على أعتاب نهائي النخبة

غزة / سما /

فاز شباب رفح والأهلي الفلسطيني على شباب خانيونس والصداقة تواليا, في ذهاب منافسات المربع الذهبي لبطولة الشهيد "ياسر عرفات" لأندية النخبة بقطاع غزة.

وحقق شباب رفح فوزا منطقيا على شباب خانيونس (2-0).

وسجل هدفي "الزعيم" عبد الرحمن الحميدي (43), ومحمد السدودي (48), ليضع الفريق قدما في النهائي, قبل لقاء الإياب المقرر الأربعاء القادم على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

الصداقة – الأهلي الفلسطيني (1-2)

وحسم الأهلي الفلسطيني مواجهته مع الصداقة بصعوبة (2-1)

وأحرز هدفي الأهلي أحمد أبو العطا (32), وأحمد عابد (91), في حين سجل هدف الصداقة الوحيد علي أبو سخيلة (96).

ومن المنتظر أن يلتقي الطرفان مجددا في موقعة الإياب على ملعب فلسطين الأربعاء القادم.











