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مدير فني جديد للمجمع الإسلامي

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير فني جديد للمجمع الإسلامي



غزة / سما /

كشف نادي المجمع الإسلامي "درجة أولى", عن مديره الفني الجديد, استعدادا للموسم الكروي 2021-2022 في قطاع غزة.

وأكد نادي المجمع, أن نادر النمس سيتولى تدريب الفريق الأول بكرة القدم, خلفا للمدير الفني السابق محمد السويركي.

وأوضح أن النمس وقّع على عقود تدريبه الفريق الأول, متمنيا له التوفيق في المسابقات المحلية "الدوري والكأس".

وكان مدرب المجمع الجديد, قد رحل قبل حوالي 24 ساعة عن تدريب خدمات رفح, بعد خروج من بطولة النخبة على يد شباب رفح.

يشار إلى أن دوري الأولى سينطلق يوم 4 ديسمبر القادم, علما أن المجمع سيواجه خدمات البريج في افتتاح المسابقة.

#المجمع الإسلامي #نادر النمس #دوري الأولى

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