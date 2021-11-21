  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة الأراضي: اتفاق نوعي مع وزارة الحكم المحلي حول ادارة شاطئ البحر

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي: اتفاق نوعي مع وزارة الحكم المحلي حول ادارة شاطئ البحر



غزة/سما/

قال موفق علوان المدير العام للوحدة القانونية في سلطة الأراضي بغزة، اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع وزارة الحكم المحلي نوعي، ويعطي البلديات صلاحيات التصرف بشكل محدود في تأجير الشاطئ والانتفاع من الكورنيش لفترة أطول من الموسمية ولمدة خمس سنوات. 

وأضاف علوان في حديثه لإذاعة صوت الأقصى حول تأجير جزء من شاطئ البحر: "المواطن الذي يرغب بالاستئجار يتوجه للبلدية، وهي من تقوم بتحرير العقود مع المستأجرين".

وأكد علون على أن المخطط الهيكلي التفصيلي الذي سيتم إقراره للواجهة البحرية سيضمن للمواطن أماكن للاصطياف الحر.

#سلطة الاراضي #وزارة الحكم المحلي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

ابتسام مراعنة تشتم شهيد القدس ونشطاء اراضي 48 يستنكرون

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تصريحات "صادمة" لسعد الحريري عن "دولة تقف على حدود جهنم"

واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس

نقابة موظفي غزة تكشف عن نسبة صرف الرواتب بعد دخول "المنحة القطرية"

الأخبار الرئيسية

مجلس

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

الصحة بغزة: وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" ..معروف: لم نحدد نسبة الصرف

WhatsApp Image 2021-11-21 at 09.54.48 (2)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

بهاء

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

الاتصالات الفلسطينية