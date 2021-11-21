سلطة الأراضي: اتفاق نوعي مع وزارة الحكم المحلي حول ادارة شاطئ البحر

غزة/سما/

قال موفق علوان المدير العام للوحدة القانونية في سلطة الأراضي بغزة، اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع وزارة الحكم المحلي نوعي، ويعطي البلديات صلاحيات التصرف بشكل محدود في تأجير الشاطئ والانتفاع من الكورنيش لفترة أطول من الموسمية ولمدة خمس سنوات.

وأضاف علوان في حديثه لإذاعة صوت الأقصى حول تأجير جزء من شاطئ البحر: "المواطن الذي يرغب بالاستئجار يتوجه للبلدية، وهي من تقوم بتحرير العقود مع المستأجرين".

وأكد علون على أن المخطط الهيكلي التفصيلي الذي سيتم إقراره للواجهة البحرية سيضمن للمواطن أماكن للاصطياف الحر.