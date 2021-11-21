"فتح" تدين اعتداء الاحتلال على المحافظ غيث: صمود أهلنا في القدس سيفشل مخططات التهويد

القدس المحتلة / سما /

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظ العاصمة القدس، عضو المجلس الثوري للحركة، عدنان غيث، وحملة الاعتقالات والبطش والتنكيل الهستيرية بحق المقدسيين.

وأكدت حركة "فتح" في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الإثنين، أن الصمود العظيم لأهلنا في القدس هو ما سيفشل مخططات التهويد والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية.

وأشادت بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المحافظ غيث، والذي يمثل نموذجا للتحدي والصمود، والعمل المثابر في خدمة جماهير شعبنا في القدس، والتصدي لمخططات التهويد ومحاولات تغير معالم المدينة والاعتداءات المتواصلة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وحملت حركة "فتح"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وحيت "فتح"، محافظ القدس، وجماهير شعبنا في المدينة المقدسة، مؤكدة أن كفاح شعبنا الفلسطيني وتضحياته لن تذهب سدى، وأن النصر سيكون حليف شعبنا على هذا الاحتلال البغيض.