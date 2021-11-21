رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ومقتل مستوطن واصابة ثلاثة آخرين في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ومقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في القدس

- شحادة: الرئيس أعطى توجيهاته للحفاظ على مستوى صحي لائق لأبناء شعبنا في لبنان

- قطعان المستوطنين تعربد في شوارع الضفة

- محافظة القدس تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للمدينة المقدسة

- 5 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و189 حالة تعاف

- اشتية: جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني ستكون إضافة نوعية بالاستثمار في الإنسان الفلسطيني

- حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تدين مشاركة فيلم فلسطيني في مهرجانات إسرائيلية

- افتتاح معرض فلسطين العقاري 2021 بمشاركة 45 شركة مطورة وموردة

- النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بملابسات وفاة طفل في أريحا

- مقتل امرأة طعنا في جديدة المكر بأراضي 48

- المصادقة على مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية

* "الأيام":

- عملية باب السلسلة: استشهاد المنفذ المقدسي ومقتل إسرائيلي وجرح أربعة في هجوم مسلح

- المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات في عدة مناطق.. إصابات وتحطيم مركبات

- المواطنون يتصدون لعربدة المستوطنين في الضفة والقدس

- وزير إسرائيلي يروج لإعادة البوابات الإلكترونية في البلدة القديمة ومحيط الأقصى

- أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ووضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة

- اعتقال شاب من جنين في يافا بحجة طعن مستوطن

- غزة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" من ثمن الوقود القطري المنقول عبر مصر

- "كورونا": 5 وفيات و175 إصابة

- إسرائيل تتسلح بصواريخ متطورة تحسبا لشن هجوم على إيران

- العراق يجدد موقفه الرافض للتطبيع مع إسرائيل مشددا على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني

- مسؤول أردني: البلاد دخلت موجة فيروس كورونا ثالثة

- حمدوك يعود إلى رئاسة الحكومة السودانية بعد اتفاق مع العسكر رفضته قوى المعارضة

* "القدس":

- شهيد ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة ٣ آخرين

- إصابات خلال مواجهات في عدة مناطق وعشرات المستوطنين يعربدون بشوارع الضفة

- الخلافات الأميركية – الإسرائيلية حول إيران تنعكس في "حوار المنامة"

- خطة إسرائيلية للتسلح بصواريخ متطورة استعدادا لهجوم محتمل ضد طهران

- حمدوك يعود إلى رئاسة الحكومة السودانية بموجب "اتفاق سياسي" مع البرهان

- تقرير إخباري: تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من الهيمنة الأميركية لإعادة إطلاق عملية السلام