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حماس: عملية أبو شخيدم هي باكورة عمليات سوف تتزايد

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: عملية أبو شخيدم هي باكورة عمليات سوف تتزايد



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الإثنين، على أن عملية الشيخ فادي أبو شخيدم في البلدة القديمة بالقدس، هي باكورة عمليات سوف تتزايد.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في حديث لإذاعة صوت الأقصى: "ليس غريباً على الاحتلال ممارسة العربدة على الفلسطينيين، وقبضة التنسيق الأمني على المقاومة وعملياتها زادت من عربدة الاحتلال ومستوطنيه".

وأضاف: "عملية الشيخ فادي أبو شخيدم هي باكورة عمليات سوف تتزايد، ولن تتواصل عربدة المستوطنين التي هيأتها اتفاقيات التنسيق الأمني".


 
وذكر: "الاحتلال يمارس القتل والعربدة من أجل بقاءه، والحل يكون بمواصلة مسيرة التحرير حتى زوال الاحتلال، والمقاومة له بالمرصاد فالعمليات الأخيرة نموذج سوف يتزايد ويتصاعد".

وتابع: "نعد الاحتلال بأن العمليات سوف تستمر وهي وحدها كفيلة بقلب الطاولة فوق رؤوس المحتلين، وكتائب القسام والمقاومة حامية لشعبها وأمينة على المشروع المقاوم".

#حماس #أبو شخيدم

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