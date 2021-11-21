الأسرى يبدأون بخطواتهم الاحتجاجية لإجبار الاحتلال على تركيب هاتف عمومي

رام الله / سما /

قرر الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" البدء اليوم الاثنين، في أولى خطواتهم للمطالبة بتفعيل هاتف عمومي لدى الأسيرات ولدى الأسرى المرضى في مشفى سجن الرملة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى في السجون يُغلقون اليوم عدة أقسام كخطوة أولى للمطالبة بتفعيل الهاتف.

وفي ذات الإطار، اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قسم 7 في سجن رامون، وتجري أعمال تفتيش.

ويواصل الأسرى ضغطهم على إدارة سجون الاحتلال من أجل اجبارها على تركيب الهاتف في قسم الأسيرات والأسرى المرضى في سجن الرملة، وإدارة سجون الاحتلال تُماطل وتطرح في كل جلسة حوار خيار.