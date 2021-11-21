  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عوريف جنوب نابلس

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هاجم مستوطنون بالحجارة، فجر اليوم الإثنين، منازل المواطنين في عوريف، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من مستوطني "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بلدة عوريف بالحجارة، ما الحق أضرارا بإحدى المركبات، وتحطيم زجاجها.

وأوضح دغلس أن المنازل التي تم استهدافها وجرى تحطيم نوافذها تعود لكل من: أحمد عبد الكريم شحادة، وسمير سوالمة، وجمال عبد الله شحادة، ورائد محمود رباح.

وأشار إلى أن عشرات المركبات تضررت يوم أمس جراء اعتداءات المستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وطريق جنين نابلس، وطريق قلقيلية نابلس، والطرق الرابطة بين البلدات والقرى، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

#نابلس #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

ابتسام مراعنة تشتم شهيد القدس ونشطاء اراضي 48 يستنكرون

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

الأخبار الرئيسية

صحيفة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" ..معروف: لم نحدد نسبة الصرف

WhatsApp Image 2021-11-21 at 09.54.48 (2)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

132

عملية الشهيد"أبو شخيدم" في القدس تتصدر عناوين المواقع الإخبارية العبرية

بهاء

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس

الاتصالات الفلسطينية