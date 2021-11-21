استنفار بعد هروب 3 موقوفين من سجن الجنيد بنابلس

نابلس/سما/

أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، الاستنفار عقب فرار ثلاثة موقوفين من سجن الجنيد.

وأفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة سجناء تمكنوا من الفرار من سجن الاستخبارات العسكرية في الجنيد، جميعهم متهمون بقضايا قتل، قبل أن يتم إعادة إلقاء القبض على أحدهم.

وحسب المصادر، فإن السجناء قفزوا من سور سجن الاستخبارات من جهة البوابة، وحاول حرس البوابة إيقافهم، وتمكنوا من إيقاف أحدهم.

وأطلق أحد الحرس طلقات تحذيرية للسيطرة عليه، وقام عناصر المخابرات بإسناد من الأمن الوطني بالسيطرة عليه.

وأضافت المصادر أن البحث ما زال مستمرًا عن السجينين الآخرين.