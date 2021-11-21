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بينيت ولبيد يدرسان عودة "إسرائيل" لليونسكو

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت ولبيد يدرسان عودة "إسرائيل" لليونسكو



القدس المحتلة/سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، أنهما يفحصان طلبًا من الولايات المتحدة بعودة إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن مكتب بينيت لم يذكر متى سيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.


وكانت الصحيفة ذكرت أمس الأحد، أن هناك ضغوط من الإدارة الأميركية على حكومة بينيت من أجل العودة للمنظمة الأممية، مشيرةً إلى أنه أثيرت هذه القضية خلال محادثات جرت بين كبار المسؤولين في واشنطن وتل أبيب.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز أمس ردًا على ما نشر، إن الولايات المتحدة قدمت طلبت بالفعل من إسرائيل تجديد عضويتها في اليونسكو.

#نفتالي بينيت #يائير لبيد #اليونسكو #اسرائيل

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