قتلى وجرحى في حادث دهس مروع بأمريكا (فيديو)

واشنطن/سما/

قال مراسل لتلفزيون سي.بي.إس 58 على تويتر، إن أكثر من شخص قتل عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن، يوم الأحد.

فيما قال قائد الشرطة في واوكيشا، دان تومسون، إن السيارة الرياضية حمراء اللون واندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وقال للصحفيين إن السلطات حددت شخصا فيما يتصل بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

وأفادت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل، بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش).

وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة للصحيفة، "بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021



وقالت الصحيفة إن رجال شرطة ركضوا في الشارع وطلبوا من مراقبي العرض الاحتماء داخل المتاجر.

ونقل تلفزيون ويسن-تي.في التابع لشبكة إيه.بي.سي عن أحد الشهود أن السائق صدم عرض "دانسينج جرانيز" وانقلب شخص على الأقل فوق غطاء محرك السيارة.

وقالت المحطة التلفزيونية إن شاهدا آخر قدر أن السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 64 كيلومترا في الساعة تقريبا عندما صدمت الحشد.

وقالت امرأة لمحطة فوكس 6 التلفزيونية، إن السيارة صدمت فريقا راقصا من الفتيات تتراوح أعمارهن بين تسعة أعوام و15 عاما. ونقلت فوكس 6 عنها القول إن رد الفعل الفوري كان الصمت، وتلاه صراخ وركض وتفقد المصابين.