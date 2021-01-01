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صحيفة إسبانية تكشف حقيقة المفاوضات بين تشافي وبونجاح

الإثنين 22 نوفمبر 2021 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسبانية تكشف حقيقة المفاوضات بين تشافي وبونجاح



برشلونة/سما/

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن اهتمام برشلونة الإسباني بضم النجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري.


وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بونجاح (29 عاما) مطلوب بالفعل من جانب تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة، الذي أشرف على تدريب بونجاح في الدوري القطري قبل أن يرحل إلى فريقه السابق.


وأوضحت الصحيفة أن تشافي تحدث مع إدارة برشلونة، وطلب فتح باب التفاوض مع السد بشأن ضم المهاجم الدولي في منتخب "محاربي الصحراء"، في يناير المقبل.


وقالت "سبورت" إن بونجاح سيكون مفيدا للغاية لهجوم برشلونة، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها سيرجيو أغويرو مؤخرا، وإصابات أنسو فاتي المتكررة، وتذبذب مستوى مارتن برايثويت.

وعاد تشافي مؤخرا إلى برشلونة مديرا فنيا، بعدما قضى فترة في السد القطري لاعبا ثم مدربا، وقاد الفريق الكتالوني في أول مبارة، السبت، ليفوز على جاره إسبانيول بهدف نظيف.

ومنذ أنباء عودة تشافي لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، انتشر على مواقع التواصل الحديث عن اهتمام المدرب الإسباني بضم بونجاح، بعدما أبدى أكثر من مرة إعجابه بإمكانات لاعبه.

#برشلونة #بغداد بو نج

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