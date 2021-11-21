وينسلاند يعلق على عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

علق منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على عملية إطلاق النار التي وقعت، صباح يوم الأحد، في القدس وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين من جنود الاحتلال.

وقال وينسلاند في تغريدةٍ له عبر (تويتر): "إنني قلق من تداعيات عملية اليوم في البلدة القديمة في القدس الذي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل "إسرائيلي" وإصابة 4 آخرين على الأقل".

وأضاف: "أفكاري وصلواتي مع عائلات الضحايا"، مُؤكّداً على أنّ أعمال العنف كهذه غير مقبولة على الإطلاق ويجب أنّ يدينها الجميع.