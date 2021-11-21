  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وينسلاند يعلق على عملية القدس

الإثنين 22 نوفمبر 2021 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يعلق على عملية القدس



القدس المحتلة/سما/

علق منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على عملية إطلاق النار التي وقعت، صباح يوم الأحد، في القدس وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين من جنود الاحتلال.

وقال وينسلاند في تغريدةٍ له عبر (تويتر): "إنني قلق من تداعيات عملية اليوم في البلدة القديمة في القدس الذي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل "إسرائيلي" وإصابة 4 آخرين على الأقل".

وأضاف: "أفكاري وصلواتي مع عائلات الضحايا"، مُؤكّداً على أنّ أعمال العنف كهذه غير مقبولة على الإطلاق ويجب أنّ يدينها الجميع.

Alarmed by today’s attack in the Old City of #Jerusalem by a Palestinian assailant in which one Israeli was killed & at least 4 others injured. My thoughts & prayers are with the families of the victims. Such acts of violence are never acceptable and must be condemned by all.

— Tor Wennesland (@TWennesland) November 21, 2021
#تور وينسلاند #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

القدس

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

هويدا عراف

صحيفة اسرائيلية تحذر من فوز مرشحة الكونغرس الامريكي الفلسطينية هويدا عراف..

الاتصالات الفلسطينية