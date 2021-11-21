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تصريحات "صادمة" لسعد الحريري عن "دولة تقف على حدود جهنم"

الإثنين 22 نوفمبر 2021 01:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات "صادمة" لسعد الحريري عن "دولة تقف على حدود جهنم"



بيروت/سما/

وصف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بلاده بـ"الدولة التي تقف على حدود جهنم"، معتبرا أن حروب الآخرين على أرض لبنان أوصلته إلى هذا الحال.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".


وأضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

وتابع: "محزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأردف قوله: "محزن جدا جدا أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

وتابع: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر". 

#سعد الحريري #لبنان

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