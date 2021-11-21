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وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

الإثنين 22 نوفمبر 2021 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض



القاهرة/سما/

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد بأن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي قد فارقت الحياة، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا".


وكان الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة قد كشف عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وعانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخيرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، بمحافظة دمياط، اعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".

والتحقت الفنانة الراحلة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تخوض مجال الفن المسرحي والتلفزيوني والسينمائي. 

#سهير البابلي #وفاة سهير البابلي

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