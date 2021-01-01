الراصد العلامي يتحدث عن آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

رام الله/سما/

كشف الراصد الجوي ليث العلامي عن انتهاء الليلة مرحلة الاضطراب الجوي التي عاشتها البلاد منذ الخميس الماضي.

وأوضح العلامي أن :"الحالة جاءت وفق التوقعات بحمد الله، حيث كانت متوسطة التأثير في غالبية المناطق، تخللها فترات من الأمطار القوية والسيول في الشريط الساحلي من عكا شمالاً وحتى رفح جنوباً" .

وتابع الراصد الجوي :"أيضاً عدة مناطق من الضفة شهدت في بعض الأحيان خلال هذه الحالة هطولات غزيرة ورعدية للأمطار خاصة في شمالها ووسطها، واليوم السيول تشكلت في المناطق الشفا غورية (المنطقة البرية الشرقية للخليل وبيت لحم والقدس بالقرب من الأغوار والبحر الميت) والنقب الشرقي".



وأشار إلى أن الأجواء ستستقر وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ومتتالي من منتصف هذا الأسبوع وحتى نهايته.