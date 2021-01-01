  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الراصد العلامي يتحدث عن آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد العلامي يتحدث عن آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين



رام الله/سما/

كشف الراصد الجوي ليث العلامي عن انتهاء الليلة مرحلة الاضطراب الجوي التي عاشتها البلاد منذ الخميس الماضي.

وأوضح العلامي أن :"الحالة جاءت وفق التوقعات بحمد الله، حيث كانت متوسطة التأثير في غالبية المناطق، تخللها فترات من الأمطار القوية والسيول في الشريط الساحلي من عكا شمالاً وحتى رفح جنوباً" .

وتابع الراصد الجوي :"أيضاً عدة مناطق من الضفة شهدت في بعض الأحيان خلال هذه الحالة هطولات غزيرة ورعدية للأمطار خاصة في شمالها ووسطها، واليوم السيول تشكلت في المناطق الشفا غورية (المنطقة البرية الشرقية للخليل وبيت لحم والقدس بالقرب من الأغوار والبحر الميت) والنقب الشرقي".


وأشار إلى أن الأجواء ستستقر وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ومتتالي من منتصف هذا الأسبوع وحتى نهايته.

#الراصد الجوي ليث العلامي #اخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين #طقس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

القدس

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

هويدا عراف

صحيفة اسرائيلية تحذر من فوز مرشحة الكونغرس الامريكي الفلسطينية هويدا عراف..

الاتصالات الفلسطينية