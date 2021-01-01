قناة عبرية: التحقيقات تؤكد أن عملية الطعن في يافا على “خلفية قومية”

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن عملية الطعن في مدينة يافا والتي أصيب بها إسرائيلي ونفذها شاب فلسطيني من جنين، تمت على خلفية قومية.

وبحسب القناة، فإن التحقيقات أكدت أن العملية نفذت لهذا السبب، مشيرةً إلى أنه تم نقل المنفذ إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” للتحقيق معه.

ووفقًا للقناة، فإنه سيتم التركيز في التحقيق فيما إذا كان خطط للهجوم، أو أنه اتخذ القرار بعد عملية القدس.

وكانت القناة العبرية السابعة ذكرت أن محكمة إسرائيلية في يافا أصدرت أمرًا يحظر نشر تفاصيل حول العملية.