بعد عملية القدس.. سموتريتش يحظر بينيت على تويتر لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

أقدم زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتيرتش، اليوم الأحد، على إلغاء متابعة وحظر حساب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن سموتريتش أقدم على هذه الخطوة احتجاجًا على حظر بينيت عبر حسابه والد جندي إسرائيلي قتل في عملية فلسطينية وقعت في القدس عام 2017.





ووفقًا للقناة، فإن بينيت أقدم على حظر حساب والد القتيل الإسرائيلي، بسبب توجيهه انتقادات حادة لبينيت عبر حسابه في تويتر ومن خلال التعليقات على حساب بينيت نفسه، وخاصةً بعد عملية القدس التي وقعت اليوم.

وأعربت عوائل قتلى إسرائيليين تضامنها مع والد القتيل الذي بدوره اتهم بينيت بأنه كان يطلب من الإسرائيليين دعمه قبيل الانتخابات، وبات الآن غير قادر على التعامل مع انتقادات الجمهور بعد تشكيله حكومة مع “أنصار الإرهاب” في إشارة للقائمة العربية الموحدة.