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حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تدين مشاركة أفلام فلسطينية في مهرجانات إسرائيلية

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تدين مشاركة أفلام فلسطينية في مهرجانات إسرائيلية



رام الله / سما /

أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، مشاركة الفيلم الفلسطيني “200 متر” في عدد من المهرجانات الإسرائيلي.

وأوضحت الحملة في بيان صدر عنها، أن الفيلم الفلسطيني “200 متر” شارك في مهرجان (Austin Jewish Film Festival)، المدعوم من القنصلية الإسرائيلية في جنوب غرب الولايات المتحدة، ومهرجان (The Jewish Film Festival Berlin and Brandenburg)، المدعوم من السفارة الإسرائيلية في برلين، ومهرجان (The Other Israel Film Festival)، المدعوم من مؤسسات تطبيعية عديدة.

وأوضحت أن المشاركة العربية في هذه المهرجانات ومثيلاتها التي تهدف إلى تلميع جرائم نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، تخالف معايير مناهضة التطبيع ومعايير المقاطعة الثقافية لإسرائيل المقرّة في المجتمع الفلسطيني.

وأدانت الحملة وهي إطار مؤسس لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مشاركة مخرج الفيلم المذكور في نشاط تابع لمهرجان (Austin Jewish Film Festival) في مخالفة لمعايير مناهضة التطبيع، وترى فيها مؤشرا على أنّ المخرج شارك بإرادته في هذا المهرجان، بفيلمه وبشخصه.

ودعت كافة المخرجين والمنتجين الفلسطينيين لمقاطعة المهرجانات الدولية المدعومة من جهات رسميّة إسرائيلية أو مؤسسات تطبيعية إسرائيلية، وإدخال بنود واضحة بهذا الخصوص في اتفاقياتهم مع شركات التوزيع، وذلك حماية لإنتاجهمّ الفنيّ من أن يتحوّل إلى ورقة توت بيد عدوّنا الإسرائيليّ يحاول استغلالها للتغطية على جرائمه المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطينيّ.

#PACBI #حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل #ة أفلام فلسطينية #مهرجانات إسرائيلية

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