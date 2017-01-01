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وزير إسرائيلي يروج لإعادة البوابات الالكترونية في القدس

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يروج لإعادة البوابات الالكترونية في القدس



القدس المحتلة / سما /

 يسعى وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، إلى الترويج لإعادة البوابات الالكترونية في البلدة القديمة للقدس ومحيط المسجد الأقصى.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، هذا المساء، فإن هندل تحدث مع مسؤولين أمنيين بهدف إمكانية دراسة الأمر مجددًا وإعادة نشر تلك البوابات التي تهدف للكشف عن أي أسلحة يحملها الفلسطينيين.

ووفقًا للقناة، فإن هندل قال للمسؤولين الأمنيين الذين تحدث معهم، إن الحكومة الحالية لديها علاقات جيدة مع الأردن ومن الممكن التوصل إلى اتفاقيات حول هذا الموضوع.

وكان هندل خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، طلب اليوم من الحكومة إعادة نشر البوابات لفحص الفلسطينيين قبل دخولهم للبلدة القديمة ومحيطها.

وكانت إسرائيل نصبت عام 2017 هذه البوابات، ما أحدث “ثورة جماهيرية” فلسطينية رافضة لها، قبل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية آنذاك عن تلك الخطوة وترضخ لمطالب المقدسيين بدعم من الأردن.

#يوعاز هندل #اسرائيل #المسجد الاقصى #البوابات الالكترونية #البلدة القديمة

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