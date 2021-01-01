جديدة المكر: مقتل عائشة عبادي في جريمة طعن واعتقال زوجها

القدس المحتلة / سما /

قتلت عائشة عبادي (55 عاما)، مساء اليوم، الأحد، من جراء تعرضها للطعن داخل منزلها في بلدة جديدة المكر، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 97 ضحية، بينهم 14 امرأة.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقال زوج الضحية (57 عاما) للاشتباه في ضلوعه بجريمة قتل زوجته.

وذكرت الشرطة، في بيان مقتضب، أنها ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستطلب، غدًا، تمديد اعتقال المشتبه به، بناء على مجريات التحقيق.

ووفق مصادر طبية، أصيبت امرأة بجروح حرجة أدت إلى فقدانها للوعي، إثر تعرضها للطعن بالجزء العلوي للجسد، في جديدة المكر.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة الضحية، بعد فشل عمليات الإنعاش.

وعلم أنه عثر على الضحية في منزلها في بلدة جديدة المكر، وهي في الأصل من مدينة طمرة.

وتواصلت جرائم قتل النساء في البلدات العربية، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها، على الرغم من توجه الحكومة المزعوم بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي، لورين معين تفال (28 عاما) من مدينة حيفا ، والتي تعرضت لإطلاق نار من مثلم من مسافة قصيرة، وهي تجلس داخل مركبة في مدينة الرملة.

وشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 97 قتيلا بينهم 14 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.