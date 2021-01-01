  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بملابسات وفاة طفل في أريحا

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بملابسات وفاة طفل في أريحا



رام الله / سما /

شرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، والشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة طفل (12 عاماً) في بلدة الجفتلك في الأغوار شمال مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان مساء اليوم الأحد، بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل 12 عاماً متوفياً لمستشفى أريحا الحكومي جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية، توجّه وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمستشفى لمباشرة الإجراءات القانونية، حيث أتمت النيابة بمرافقة الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الظاهري على الجثة.

#النيابة العامة #الشرطة الفلسطينية #وفاة طفل

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

القدس

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

هويدا عراف

صحيفة اسرائيلية تحذر من فوز مرشحة الكونغرس الامريكي الفلسطينية هويدا عراف..

الاتصالات الفلسطينية