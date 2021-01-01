النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بملابسات وفاة طفل في أريحا

رام الله / سما /

شرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، والشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة طفل (12 عاماً) في بلدة الجفتلك في الأغوار شمال مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان مساء اليوم الأحد، بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل 12 عاماً متوفياً لمستشفى أريحا الحكومي جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية، توجّه وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمستشفى لمباشرة الإجراءات القانونية، حيث أتمت النيابة بمرافقة الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الظاهري على الجثة.