قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة إسرائيلية عن حدث هو الأول في القدس الشرقية المحتلة، بعد الهجوم الذي نفذه الشهيد المقدسي فادي أبو شخيدم في وقت سابق، اليوم، وأسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.

ذكرت قناة "كان" الرسمية أن القدس الشرقية ومخيم شعفاط للاجئين على وجه الخصوص الذي ينحدر منه منفذ الهجوم فادي أبو شخيدم، شهد مسيرات غير مسبوقة منذ سنوات لنشطاء حركة "حماس" حاملين أعلامها الخضراء.

وردد المئات من عناصر "حماس" في القدس الشرقية هتافات من بينها "نحن رجال محمد الضيف"، في إشارة إلى القائد العام لـ "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ "حماس".

שעות אחרי הפיגוע בירושלים, מאות פעילי חמאס צועדים במזרח העיר כאות תמיכה במחבל. הכוחות בגזרה תוגברו, חשש שהמצב ידרדר לגל פיגועי יחידנים. גורמי ביטחון מעריכים: הפיגועים בבירה וביפו לא קשורים | @SuleimanMas1 ו-@ItayBlumental מדווחים מהזירה המתוחה ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/cJR56J8rCl — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في شرطة القدس الإسرائيلية أن هناك مخاوف من تدهور الأوضاع في المدينة، وإقدام "أشخاص منفردين" على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين في المدينة.

كما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلي في مخيم شعفاط وعشرات الفلسطينيين من أنصار "حماس".

לאחר מחאת פעילי חמאס במזרח ירושלים: עימותים בין מפגינים לכוחות מג"ב במחנה הפליטים שועפאט@SuleimanMas1 pic.twitter.com/OFQMQzQNFs — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

وصباح اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.

ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.

ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".