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العاروري: القدس صمام الأمان للقضية الفلسطينية ودماؤنا رخيصة لأجلها

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: القدس صمام الأمان للقضية الفلسطينية ودماؤنا رخيصة لأجلها



غزة / سما /

شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " صالح العاروري على أن إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة، مؤكدًا أن القدس صمام أمان للقضية الفلسطينية.

ودعا العاروري في لقاء عبر قناة الأقصى مساء الأحد، شعبنا الفلسطيني إلى القيام بواجبه للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريرها من دنس الاحتلال.

وقال العاروري إن القدس صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ولا يستطيع أحد التفريط فيها، وستبقى حافزًا لكل المقاومين، ومحركًا للجميع، وموعدًا للأحرار.

وأكد أن إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة يومًا بعد يوم، ودماؤنا رخيصة من أجل القدس، ويجب أن نضحي للدفاع عن المسجد الأقصى.

وعبّر العاروري عن فخر حماس وتشرفها بأن يكون الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس البطولية اليوم من أبنائها، مشيرًا إلى أنه صاحب مسيرة عطرة ومباركة، ومن المرابطين في المسجد الأقصى.

ونبّه إلى أنه من الواجب والمطلوب من الأمة أن تخدم القدس، وتعمل على تحريرها، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى أن تجعل من قضية القدس مفصلية في علاقاتها لأنه إذا ضاعت القدس فلا قيمة لنا ولوجودنا.

#حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #القضية الفلسطينية #صالح العاروري

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