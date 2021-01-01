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‎الإمارات ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
‎الإمارات ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان



ابو ظبي /سما/ وام

رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة و الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ..

و أعربت عن أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري و القانوني و السياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

و أشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق و توسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة و دفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا و شعبينا الشقيقين.. وأكدت دعم دولة الإمارات للسودان و وقوفها إلى جانب شعبه الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار و التنمية.

#الإمارات #السودان

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