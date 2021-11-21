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نائب أردوغان ينتقد "معاملة خفر السواحل اليوناني اللاإنسانية" للمهاجرين

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أردوغان ينتقد "معاملة خفر السواحل اليوناني اللاإنسانية" للمهاجرين



انقرة /سما/

انتقد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي خفر السواحل اليوناني على "المعاملة اللاإنسانية" لطالبي اللجوء في بحر إيجة.

وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "مجددا يتم العبث بالقيم الإنسانية في بحر إيجة".

وأرفق تغريدته بفيديو يظهر نعامل خفر السواحل اليوناني مع قارب يقل مهاجرين غير شرعيين.

وأشار إلى أنه أبلغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية للهجرة والأمن، مارغريتيس شيناس أمس أن "تركيا لا يمكنها قبول المعاملة غير الإنسانية لليونان بحق المهاجرين غير النظاميين".

#فؤاد أوقطاي #نائب اردوغان #اليونان #تركيا #خفر السواحل اليوناني #بحر إيجة

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