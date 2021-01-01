  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزارة الخارجية العراقية تجدد رفضها لـ"التطبيع" مع إسرائيل

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الخارجية العراقية تجدد رفضها لـ"التطبيع" مع إسرائيل



بغداد /سما/

جددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رفضها لـ"التطبيع" مع إسرائيل، فيما أشارت إلى أن موقفها داعم للقضية الفلسطينية.

وذكرت في بيان صحفي: "نجدد موقفنا كما عرف عنا، موقف العراق الثابت والداعمَ للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه".

وأضافت، أن "موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع اسرائيل".

وأشارت إلى أن "ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دون التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بـ(لا للتطبيع) سواء في مؤتمر المنامة أم في مقابلات تلفزيونية متعددة".

يذكر أن وسائل إعلام نقلت عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تصريحات تشير إلى وجود عدم رفض بغداد التطبيع مع تل أبيب.

#الخارجية العراقية #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #العراق #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

القدس

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

هويدا عراف

صحيفة اسرائيلية تحذر من فوز مرشحة الكونغرس الامريكي الفلسطينية هويدا عراف..

Unti323232tled-1

الخارجية الفلسطينية توضح بشأن أوضاع مواطنينا في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا

الاتصالات الفلسطينية