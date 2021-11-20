"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية

حذر استشاري الطب وجراحة العيون والليزك في السعودية، الدكتور حافظ الفالح، من شجرة شهيرة في المملكة، تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى.
وخلال مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية، قال الاستشاري السعودي، إن "شجرة "العْشَر"، الخطيرة، تنتشر في المناطق البرية بالمملكة العربية السعودية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا".
????| #فيديو ...— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) November 20, 2021
الحذر مع موسم الشتاء‼️
الدكتور "حافظ الفالح":
"اللعب بشجرة (العْشَر) قد يسبب التهابات شديدة جدا وضرر للعين".@hafezalfaleh
•#السعودية #الصحة pic.twitter.com/98DSRc4Dzk
وأوضح الفالح أن "الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى"، مؤكدا أن "هذه المادة لها تأثير مؤذ لقرنية العين ويجب عدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها".