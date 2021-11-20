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"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية

الأحد 21 نوفمبر 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية



الرياض /سما/

حذر استشاري الطب وجراحة العيون والليزك في السعودية، الدكتور حافظ الفالح، من شجرة شهيرة في المملكة، تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى.

وخلال مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية، قال الاستشاري السعودي، إن "شجرة "العْشَر"، الخطيرة، تنتشر في المناطق البرية بالمملكة العربية السعودية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا".

وأوضح الفالح أن "الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى"، مؤكدا أن "هذه المادة لها تأثير مؤذ لقرنية العين ويجب عدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها".

#السعودية #دول عربية #شجرة #المملكة السعودية

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