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وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

الأحد 21 نوفمبر 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أنه يؤيد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لكن بشروط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس في مؤتمر لجامعة كاليفورنيا وصحيفة "هآرتس" العبرية، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال غانتس: "سأدعم اتفاقا نوويا يكون أطول وأقوى، وتتم مراقبته بشكل أكثر صرامة".

من جانبه، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) السابق يوسي كوهين خلال المؤتمر: "الإيرانيون يقومون بتخصيب اليورانيوم الآن لأنهم يستطيعون ذلك. إنه شيء يجب إيقافه".

ومن المقرر استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في 29 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق.

وبعد 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى توقفت المحادثات في يونيو/ حزيران الماضي، التي تهدف إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

#بيني غانتس #ايران #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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