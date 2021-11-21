وزير الجيش الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بشروط

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أنه يؤيد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لكن بشروط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس في مؤتمر لجامعة كاليفورنيا وصحيفة "هآرتس" العبرية، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال غانتس: "سأدعم اتفاقا نوويا يكون أطول وأقوى، وتتم مراقبته بشكل أكثر صرامة".

من جانبه، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) السابق يوسي كوهين خلال المؤتمر: "الإيرانيون يقومون بتخصيب اليورانيوم الآن لأنهم يستطيعون ذلك. إنه شيء يجب إيقافه".

שר הביטחון גנץ בכינוס של אוניברסיטת קליפורניה ועיתון "הארץ": "אתמוך בהסכם גרעין שיהיה ארוך וחזק יותר, ויהיה עם פיקוח הדוק יותר" • ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בכינוס: "האיראנים מעשירים באורניום כרגע כי הם יכולים. זה משהו שחייב להיעצר"@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

ومن المقرر استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في 29 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق.

وبعد 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى توقفت المحادثات في يونيو/ حزيران الماضي، التي تهدف إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.