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قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

الأحد 21 نوفمبر 2021 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تزعم: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين



القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة إسرائيلية، السبت، أن السلطة الفلسطينية تستعد لشن عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت قناة "كان" أن الهدف من العملية هو استعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على المخيم.

وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية: "تنوي السلطة الفلسطينية توقيف عشرات المطلوبين معظمهم تجار أسلحة ومخدرات فيما ينتمي آخرون إلى حركة الجهاد الإسلامي وبعضهم منشقون عن حركة فتح. وقد دخلت بالفعل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، المخيم بغرض الاعتقال- وتعرضت لإطلاق نار وعنف شديد".

وأضافت أن "العملية لن تكون سهلة، فمخيم جنين للاجئين ليس بالمكان السهل، وإسرائيل تدرك ذلك وكذلك السلطة الفلسطينية التي تمتنع عادة عن دخوله".

وقدرت القناة أن هناك ما يصل إلى ألفي قطعة سلاح في مخيم جنين المكتظ بالسكان والذي يضم نحو 11 ألف نسمة.

وقالت إن السلطة الفلسطينية تنوي من خلال هذه العملية اعتقال 40 شخصا، لافتة إلى أن العملية تدار من رام الله مقر الرئاسة الفلسطينية.

وبحسب القناة فإن العملية تنطلق في ظل رغبة السلطة الفلسطينية في إعادة سيطرتها على المخيم، لاسيما بعد ظهور العديد من مسلحي حركة "حماس" في جنازة أحد ناشطي الحركة مؤخرا في جنين، المشهد الذي تعتزم السلطة الفلسطينية وضع حد له.

#السلطة الفلسطينية #اسرائيل #مخيم جنين #الجهاد الاسلامي #تجارة المخدرات #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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