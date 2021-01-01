بينيت: "نتوقع أنفلونزا أشد من المعتاد هذا العام، لا تريد أن نفرض قيودًا"

القدس المحتلة / سما /

على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وافتتاح حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي: "دولة إسرائيل تستعد لشتاء مفتوح، الأمر متعلق بنا لأن يستمر بدون قيود صارمة، هناك حوالي 950.000 شخص يحتاجون إلى التطعيم بجرعة معززة، وهم يعيشون في وعي زائف".

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي الى تفشي فيروس كورونا والأنفلونزا في العالم هذا الشتاء وقال: "العالم يشهد معدلات قياسية في تفشي الأوبئة، هذا الشتاء يخلق تحديًا مهمًا للإنفلونزا والكورونا، نتوقع الأنفلونزا أشد من المعتاد لأننا تخطينا الإنفلونزا العام الماضي، وهذا التخطي يخلق موقفًا أكثر صعوبة".

وأضاف بينيت: " في الشتاء الأخير القينا الأقنعة في سلة المهملات، ولكن في الوقت الحالي انعكس الوضع وسنحافظ على بقائها، نحن في سيطرة جيدة،بسبب مستوى التطعيم الفعال الذي فيه أصبحت إسرائيل ذات أعلى معدل تطعيم في العالم".

واختتم بينت قائلاً: "لقد قمنا بتخزين الأدوية مثل Regeneron وأيضًا قمنا بشراء العقار التابع لـ Pfizer. وقال "نفضل حتما منع المرض من علاجه، ولهذا سيجتمع مجلس الوزراء في وقت ما خلال الأسبوع، ليس بسبب وجود قرارات تصويت ولكن لأننا عند نقطة تحول فيما يتعلق بإدارة الوباء الذي نطمح لوقفه وللسيطرة عليه".