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تحويل المحامي باسل مزهر الى الاعتقال الاداري لستة اشهر

الأحد 21 نوفمبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل المحامي باسل مزهر الى الاعتقال الاداري لستة اشهر



بيت لحم / سما /

حولت السلطات الاسرائيلية المحامي باسل ابراهيم مزهر “27 سنة” من سكان مخيم الدهيشة الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز الشاباك الاسرائيلي معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على امن المعلومات الواردة فيه، بينما اكتفى ممثل النيابة العسكرية القول بان مزهر يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسب زعمه.

يشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مزهر من منزله لدى اقتحام المخيم فجرا قبل نحو عشرة ايام.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت سراح الاسير المذكور قبل نحو عامين بعد اعتقال اداري لمدة ثلاث سنوات .

#السلطات الإسرائيلية #الاعتقال الاداري #مخيم الدهيشة

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