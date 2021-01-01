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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

الأحد 21 نوفمبر 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين



جنين / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم الأحد، في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، أدّت إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتدى الجنود على الطفل رامي أيمن بالضرب.

وفي السياق ذاته، أصيب العديد من العمال بحالات اختناق بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري بالقرب من رمانة بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم وهم عائدون من أماكن عملهم في أراضي عام 48.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات #قرية رمانة

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