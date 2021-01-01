  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدعوة لعدم إقامة تجمعات.. الأردن تُعلن الدخول بموجة ثالثة لكورونا

الأحد 21 نوفمبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعوة لعدم إقامة تجمعات.. الأردن تُعلن الدخول بموجة ثالثة لكورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، دخول البلاد في موجة ثالثة لفيروس كورونا، مع ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات، سجلتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك وفق ما أدلى به مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، للتلفزيون الرسمي.

ولفت مسؤول الصحة الأردني بأن زيادة الإصابات تتراوح ما بين ألفين و 3 آلاف إصابة، أسبوعيا.

وأوضح أن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة في الموجة الجديدة التي سنحدد فيها موقعنا بالمستجدات الوبائية".

وشدد البلبيسي، على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات الكبيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، زادت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، كان ذروتها الخميس بواقع 3739، فيما كانت ذروة الوفيات في الـ 16 من الشهر الجاري، حيث بلغت 24 حالة.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة في وقت لاحق الأحد، قرارات جديدة تتعلق بتشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت، في محاولة للسيطرة على عودة ارتفاع الإصابات.

وحتى مساء السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن 911 ألفا و 270، منها 862 ألفا و 360 حالة تعاف، و 11 ألفا و 347 وفاة.

#الصحة الاردنية #الاردن #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

ابتسام مراعنة تشتم شهيد القدس ونشطاء اراضي 48 يستنكرون

مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية: مستعدون لهجوم في إيران اليوم

الأخبار الرئيسية

Unti323232tled-1

الخارجية الفلسطينية توضح بشأن أوضاع مواطنينا في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا

1

تفاصيل جديدة.. اسرائيل تكشف سبب نجاح عملية إطلاق النار في القدس (صورة)

وزير الجيش الاسرائيلي عن عملية القدس: أحبطنا هجوما أكثر خطورة بكثير

20211121124143

مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية: مستعدون لهجوم في إيران اليوم

======

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

الاتصالات الفلسطينية