الدعوة لعدم إقامة تجمعات.. الأردن تُعلن الدخول بموجة ثالثة لكورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، دخول البلاد في موجة ثالثة لفيروس كورونا، مع ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات، سجلتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك وفق ما أدلى به مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، للتلفزيون الرسمي.

ولفت مسؤول الصحة الأردني بأن زيادة الإصابات تتراوح ما بين ألفين و 3 آلاف إصابة، أسبوعيا.

وأوضح أن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة في الموجة الجديدة التي سنحدد فيها موقعنا بالمستجدات الوبائية".

وشدد البلبيسي، على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات الكبيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، زادت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، كان ذروتها الخميس بواقع 3739، فيما كانت ذروة الوفيات في الـ 16 من الشهر الجاري، حيث بلغت 24 حالة.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة في وقت لاحق الأحد، قرارات جديدة تتعلق بتشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت، في محاولة للسيطرة على عودة ارتفاع الإصابات.

وحتى مساء السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن 911 ألفا و 270، منها 862 ألفا و 360 حالة تعاف، و 11 ألفا و 347 وفاة.