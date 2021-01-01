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"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

الأحد 21 نوفمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، تحرير 46 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: (12) مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، وخمس مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب (29) مخالفة سير في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.
 

#شرطة المرور #قطاع غزة #مخالفات مرورية

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