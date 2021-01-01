الخارجية الفلسطينية توضح بشأن أوضاع مواطنينا في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأنها تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا من النواحي كافة.

وصرح السفير د. أحمد الديك، في تصريح صحفي: أنه وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي يتابع سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا السفير خالد عريقات هذه القضية على مدار الساعة، وتبذل السفارة قصارى جهودها في التواصل مع مواطنينا في المنطقة العازلة، الذين يصعب معرفة عددهم بشكل دقيق.

وأفاد السفير عريقات أن السفارة تتلقى المعلومات عنهم إما من خلال الدولة المضيفة مباشرة أو من خلال اتصالهم أو ذويهم بالسفارة، وأنهم جاؤوا ضمن تأشيرات سياحية أو تأشيرات للالتحاق بالجامعة، وأن السفارة تقدم لهم الخدمات اللازمة والممكنة بما في ذلك العودة وتمديد الإقامة وتقديم بعض الاحتياجات الشخصية ومتابعة الحالات التي فقدت جواز سفرها أو وثيقتها، كما أفادنا السفير عريقات أنه توجد حالة وفاة لسيدة فلسطينية من حلب وجاري العمل على إعادة جثمانها لذويها بناءً على طلبهم.

هذا وتتابع سفارة دولة فلسطين في بيلاروسيا كل ما يتعلق بأوضاع مواطنينا في تلك المنطقة حيث التقى السفير عريقات بممثل الصليب الأحمر الدولي ومسؤولي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المطلوبة لهم، بما يضمن صحتهم وسلامتهم وحل مشاكلهم وطمأنة ذويهم عليهم.