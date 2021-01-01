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السفيرة رشيد تطلع رئيس الأوروغواي على انتهاكات الاحتلال

الأحد 21 نوفمبر 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة رشيد تطلع رئيس الأوروغواي على انتهاكات الاحتلال



مونتيفيديو /سما/

 التقت سفيرة فلسطين لدى جمهورية الاوروغواي الشرقية ناديا رشيد، رئيس جمهورية الاوروغواي لويس لاكايي بو.

ونقلت رشيد تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس لاكايي بو، ووضعته بصورة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في شتى مناطق تواجده على الأرض الفلسطينية، وتصعيد الاحتلال انتهاكات المتواصلة وعمليات القمع الوحشية التي يرتكبها ضد المواطنين المدنيين ومحاولاته الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وأحياء وبلدات القدس المحتلة، إضافة الى بناء المستوطنات المستمر.

ودعت الرئيس لاكايي بو لزيارة فلسطين للتعرف على حقيقة الوضع الفلسطيني على الأرض.

من جانبه، أعرب رئيس الاوروغواي عن ترحيبه بهذه الدعوة واستعداده لزيارة فلسطين في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات والتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مختلف المجالات.

في ذات السياق، وضعت سفارة فلسطين لدى جمهورية الاوروغواي إكليلاً من الزهور في ساحة الاستقلال في مونتيفيديو، تخليداً لذكرى إعلان وثيقة استقلال فلسطين.

وحضر مراسم وضع الإكليل، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الاوروغواي فرانسيسكو بوستيو، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الاوروغواي، وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الاوروغوانية، إضافة لأبناء الجالية الفلسطينية والمنسق المقيم للأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المرأة وحقوق الإنسان في الأوروغواي.

#جمهورية الاوروغواي #سفيرة فلسطين #ناديا رشيد

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