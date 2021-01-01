"الشابات المسيحية" توقع اتفاقيات تشغيل مؤقت للنساء في محافظة طوباس

رام الله / سما /

وقعت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم الأحد، اتفاقيات التشغيل المؤقت والمساعدات النقدية مع مجموعة من النساء من قرى وبلدات محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ضمن مشروع "تمكين الضحايا والناجيات من الوصول لخدمات الحماية والمشاركة في خطط الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي".

ويهدف المشروع إلى تمكين المئات من النساء والشابات في المناطق المهمشة من الناحية الاقتصادية، وتعزيز سبل مشاركتهن على كافة المستويات.

وجرى التوقيع مع المستفيدات من المشروع، في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية، برعاية حضور المحافظ يونس العاصي، ومدير برنامج التمكين الاقتصادي في الجمعية وائل العبيدي، ومنسقة البرنامج آية الأطرش، وطاقم من المحافظة.

وأكد العاصي ضرورة تكثيف الجهود والبرامج المختلفة التي تعنى بتمكين النساء اقتصاديا، خاصة في المناطق المهمشة، والتي تعاني من استهداف متواصل من الاحتلال، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها محافظة طوباس والأغوار الشمالية، والوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال، والتوسع الاستيطاني. وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، عبر برامجها المختلفة ومكانتها المميزة على مستوى الوطن.

بدوره، أطلع العبيدي المحافظ العاصي على البرامج والمشاريع المختلفة التي تنفذها الجمعية في مختلف المحافظات، شاكرًا المحافظ وطاقم المحافظة على دعمهم ومساندتهم لإنجاح المشروع.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز العمل المشترك وبناء شراكة استراتيجية لخدمة المواطنين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وكافة أبناء شعبنا.

وتنفذ جمعية الشابات المسيحية في فلسطين مشروع "تمكين الضحايا والناجيات من الوصول لخدمات الحماية والمشاركة في خطط الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين" في محافظات الضفة الغربية، بالشراكة مع العديد من الهيئات المحلية والجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للمرأة.