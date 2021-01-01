نقابة موظفي غزة تكشف عن نسبة صرف الرواتب بعد دخول "المنحة القطرية"

غزة / سما /

أكدت نقابة موظفي غزة، اليوم الأحد، أن نسبة صرف رواتب الموظفين ستشهد زيادة بعد دخول المنحة القطرية .

وأوضح رئيس النقابة كمال موسى، أن نسبة الصرف ستصل الى 60% وبحد أدنى 1600 شيكل حسب الوعودات التي تلقينها خلال الأيام الماضية.

وأشار موسى خلال تصريحات صحفية إلى أن بعض الإشكاليات الفنية العالقة بشأن دخول المنحة لقطاع غزة تعمل الحكومة على حلها مع الجانبين القطري والمصري، معرباَ عن أمله بتذليل كافة العقبات أمام دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت قطر توقيعها اتفاقيات مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في لقاء وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة النرويجية أوسلو، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، خلال اللقاء عن "توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة".

وأضاف أن "هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية".