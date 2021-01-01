وزير الجيش الاسرائيلي عن عملية القدس: أحبطنا هجوما أكثر خطورة بكثير

القدس المحتلة / سما /

وصف وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بقوله "إن القوات على الأرض أحبطت هجوما أكثر خطورة بكثير".

وأضاف غانتس، "أثني على القوات الموجودة على الأرض التي تحركت بسرعة وحزم، وأحبطت هجومًا أكثر خطورة بكثير".

وكشف الإعلام الإسرائيلي تفاصيل اشتباك القدس الذي نفذه الشهيد فادي أبو شخيدم قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ووفق الرواية الاسرائيلية، فأن الشهيد أبو شخيدم جاء من البلدة القديمة، وقام بإطلاق النار تجاه المستوطن الذي أعلن عن مقتله بالقرب من باب السلسلة، ثم تحصن في أحد الأزقة، وخرج للتحقق من قتل المستوطن، ثم واصل سيره وأطلق النار على مستوطن آخر وأصابه بجراح خطيرة وهو الحاخام أهارون يهودا بن طوفا.

ثم اشتبك الشهيد أبو شخيدم مع قوة من حرس الحدود الإسرائيلية وأصاب اثنين منهم إلى أن استشهد خلال الاشتباك.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إنه لولا تصرف مجندتين في المكان سريعا وخلال ثواني، لواصل المنفذ عمليته، فسلاحه لم يتوقف عن العمل، كما الأسلحة التقليدية السابقة".