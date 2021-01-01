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الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الفراولة بالشمال

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الفراولة بالشمال



غزة / سما /

نفذت الادارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية جولة ميدانية على عدد من مزارعي الفراولة “التوت الأرضي" في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولة جاءت لمتابعة توزيع العنكبوت المفترس (العدو الطبيعي) للعناكب الحمراء على أشتال الفراولة وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.

ونفذ موظفو الإرشاد عملية حصر المساحات المزروعة من المحصول، وأهم الأصناف المزروعة، إضافةً الى تقديم أهم الإرشادات والتوصيات المتعلقة بالعمليات الزراعية للمحصول والمحافظة على الاشتال من الأمراض النباتية خلال تغير الظروف الجوية خاصة الأمطار وارتفاع الحرارة، وعمليات ما بعد الحصاد المتعلقة بتصدير المحصول للخارج.

وتأتي هذه الجولة الارشادية ضمن سلسلة من الجولات التي تنفذها الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية والتي تهدف الى المتابعة الدائمة للمواسم الزراعية والتواصل الدائم مع المزارعين.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة

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