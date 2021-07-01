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كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الإثنين.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والمتبقين من كشف المسافرين السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/39)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/7).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أنه سيتم إجراء فحص كورونا 

لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وهذه هي مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/22: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/23: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 11/24: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 11/25: فحص الحافلتين (9+10).

للاطلاع على كشف (2021/39)، اضغط هنا.

للاطلاع على كشف (2021/7)، اضغط هنا.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #وزارة الداخلية #معبر رفح #الية السفر #كشوفات سفر

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