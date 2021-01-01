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يافا: اعتقال شاب من محافظة جنين بشبهة ضلوعه بطعن رجل

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
يافا: اعتقال شاب من محافظة جنين بشبهة ضلوعه بطعن رجل



القدس المحتلة / سما /

قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اعتقلت شابا فلسطينيا (18 عاما) من محافظة جنين، بادعاء الاشتباه بضلوعه في طعن إسرائيلي (67 عاما) في مدينة يافا بعد ظهر اليوم، الأحد.

وبحسب بيان الشرطة، فإنه في أعقاب طعن رجل إسرائيلي في يافا، نفذت قوات الشرطة عمليات بحث واسعة عن منفذ الطعن، شملت إطلاق مروحيات في سماء المدينة، وبعد وقت قصير اعتقل شاب فلسطيني لا يحمل تصريحا بالدخول إلى إسرائيل في مبنى قريب من موقع الحادث.

ونقلت الشرطة الشاب الفلسطيني إلى التحقيق في مركز شرطة منطقة تل أبيب. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن يتعزز الاعتقاد بأن الطعن هو "عملية عدائية".

وقبل اعتقال الشاب الفلسطيني، قالت الشرطة إن خلفية الطعن ليست واضحة، وانه لم يُسرق شيئا من الرجل الذي تعرض للطعن أو من زوجته.

ومنح مضمدون من "نجمة داود الحمراء" إسعافات أولية للرجل، ونقلوه إلى مستشفى "وولفسون" ووصفت حالته بأنها متوسطة ومستقرة.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، زاكي هيلر، إنه "شاهدنا رجلا في الـ67 من عمره يجلس على الرصيف وبكامل وعيه، وكان يعاني من إصابات طعن في جسده. ومنحناه علاجا طبيا منقذا للحياة شمل وقف نزيف وعلاجا بادوية ونقلناه إلى المستشفى بسرعة".

#الشرطة الاسرائيلية #جنين #اعتقال فلسطيني #عملية طعن

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