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إيران: إحباط هجوم سيبراني استهدف شركة "ماهان" للطيران

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: إحباط هجوم سيبراني استهدف شركة "ماهان" للطيران



طهران /سما/

أحبط فريق الأمن السيبراني التابع لشركة الطيران الإيرانية "ماهان"، هجوما استهدفها، لكن جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول المطروح، وفق ما أعلنت الشركة، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "تسنيم" المحلية عن قسم العلاقات العامة في الشركة، قوله إنه "نظراً لمكانة ماهان في قطاع الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ هذه الهجمات ضد الشركة مرات عديدة، وفي أوقات مختلفة، في محاولة لإلحاق الضرر بأدائها".

وأضافت الشركة أن "فريق ماهان للأمن السيبراني يتدخل دائما بذكاء وفي الوقت المناسب لإحباط هذه الهجمات".

واختتمت بالقول: "نعلن أن جميع رحلاتنا تتم وفقا للجدول الزمني".

وقبل أسبوعين، كانت قد أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن خللا حدث في شبكة مترو أنفاق طهران، ما أدی إلی توقف بعض القطارات وزحمة شدید في المحطات.

وادعت بعض وسائل الإعلام وناشطون أنها قد تكون هجمات سيبرانية شبيهة بتلك التي استهدفت شبكات محطات الوقود قبلها بأسبوع.

وقال مدير عام شبكة مترو طهران، علي عبد الله بور، للتلفزيون الإيراني الحكومي، إن "المشكلة نتجت عن خلل في دوائر الكمبيوتر، مما عرقل حركة القطارات وتسبب في حدوث ازدحام للركاب، مؤكدا أن المشكلة قد حلت".

ونشرت مواقع إيرانية إخبارية صورا لازدحامات شديدة في محطة مترو تجريش شمالي طهران بعد توقف دام ساعات.

#ايران #هجوم سيبراني

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