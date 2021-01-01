“التربية” تنظم جولة لمساندة مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس

رام الله / سما /

نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، جولة لمساندة المدارس المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين في بلدة اللبن الشرقية، في مديرية تربية جنوب نابلس، ردا على ما تشهده هذه المدارس من اعتداءات شبه يومية.

وشارك في الجولة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد صادق الخضور، ومدير عام متابعة الميدان صالح ياسين، ومدير عام تربية جنوب نابلس نصر أبو كرش، وممثلون عن المجالس القروية والفعاليات الوطنية في المنطقة والأسرة التربوية.

وتضمنت الجولة المشاركة في فعاليات الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، وتفقد مرافق المدارس، والالتقاء بالطلبة والاستماع إليهم عن واقع الاعتداءات المتواصلة ومطالبهم.

وخلال الزيارة تم الإعلان عن مجموعة من التدخلات التي ستقوم بها الوزارة؛ من أبرزها تحسين البيئة المدرسية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية؛ لضمان حق الطلبة في تلقي تعليمهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وتكريس حالة المناصرة والحماية لهذه المدارس الواقعة في دائرة الاستهداف.

وشدد الوزير عورتاني على أهمية تضافر الجهود من أجل الدفاع عن التعليم في هذه المناطق، ومساندة الأطفال والطلبة الذين يمرون كل يوم بظروف صعبة؛ نتيجة ممارسات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا في إيصال صوت الطلبة إلى العالم والوقوف إلى جانبهم وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تدعم تعليمهم والذي تترجمه الوزارة من خلال نهج “التعليم المقاوم”.